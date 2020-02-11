Водители РФ готовы пересесть на общественный транспорт

Водители РФ готовы сменить личный транспорт на общественный. Почти 50% участников опроса «Авито Авто» рассказали о принятии такого решения в случае увеличения цен на бензин и профильное обслуживание.
Порядка 34% россиян, не располагающих собственным авто, рассказали о достаточном удобстве в использовании общественного транспорта. В числе ключевых недостатков последнего отмечаются малое разнообразие линий движения и принятое расписание. Согласно мнению 26% респондентов, причиной потенциального отказа от транспорта стало падение цен на проездные билеты либо создание станции метро поблизости от их дома.
На вопрос об отсутствии личного авто 44% опрошенных рассказали о недостатке финансов для его приобретения. Порядка 34% рассказали о высоком удобстве общественного транспорта, а 24% — указали на страх пребывания за рулём. В 7% случаев причиной оказались экологические убеждения опрошенных.
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