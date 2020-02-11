Дженнифер Энистон отмечает день рождения

Дженнифер Энистон отмечает день рождения

11.02.2020, 12:21, Разное

Дженнифер Энистон отмечает свой 51 день рождения. Пока неясно, как знаменитая актриса намерена отметить этот день и в компании с кем провести, однако в прошлом году она удивила поклонников приглашением на вечеринку Брэда Питта.
Бывшие супруги помирились после принесённых актёром извинений за имевшие место измены. Теперь многие интересуются тем, появится ли Питт на дне рождения Энистон снова. За минувший год их отношения существенно улучшились, а летом 2019-го в интернете распространились слухи о новом романе пары.

Брэд Питт на все вопросы со стороны журналистов относительно взаимоотношений с бывшей супругой отвечает шутками, однако иностранные издания считают наличие у артистов глубоких чувств весьма вероятным сценарием. По неподтвержденным данным, экс-супруги побывали на 5 свиданиях, однако детали собственных отношений хранят в секрете.



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