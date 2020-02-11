Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.
Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Вместо Богдана офис возглавил Андрей Ермак.
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