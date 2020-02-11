Стартовало голосование за площадки проекта «Культурный код»

В рамках проекта «Культурный код» стартовало народное голосование за возможность российских городов стать музеями под открытым небом.

3 февраля завершился прием заявок от регионов РФ на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». Заявки поступили от Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областей, Республики Саха Якутия, Удмуртской Республики, Ставропольского края и других регионов. По итогам решения Экспертного совета в шорт-лист голосования вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Каждый из регионов представил свой проект для участия в голосовании. Так, в Казани считают целью фестиваля создание условий для развития уличного искусства и формирования творческих коллабораций. В «Открытом саду» Ижевска планируют проводиться лекции, мастер-классы и выступления музыкальных групп.

Власти Ставропольского края намерены провести фестиваль в поселке Солнечнодольск. В рамках Фестиваля предполагается оформление фасадов зданий муралами, проведение концертов, встречи с художниками-граффитистами, организация зон уличного спорта, стрит-фуда, ярмарки и творчества.

Ленинградская область намерена провести фестиваль в Волховском муниципальном районе. Главной целью фестиваля станет представление исторических городов региона по-новому, превращение их в место действия, а не созерцания.

В Нижнем Новгороде хотят провести Международный в рамках 800-летия города и привлечь внимание жителей и гостей к изучению истории города.

В Челябинске концепцией фестиваля станет слоган «Safe and sound», что в переводе означает «в целости и сохранности». «Данное выражение – это призыв к сохранению того, что в современной реальности так легко потерять. Так же в переводе с английского глагол «sound» означает «звучать», таким образом фестиваль и его участники громко заявляют о своей «сверхзадаче». А изображенные на стенах высоток граффити сделают этот призыв не только слышимым, но и видимым для каждого», – отмечают организаторы мероприятия.

До 3 марта во ВКонтакте будет проходить всероссийское народное онлайн-голосование за выбор трех городов, которые станут площадками креативных фестивалей в рамках проекта.

«Один из самых творческих проектов нашей платформы – «Культурный код» позволит улучшить облик российских городов. В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом. Сегодня стартовал важный этап проекта – народное онлайн-голосование, которое определит три места проведения фестивалей «Культурный код». А в регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам голосования, планируется провести различные творческие мероприятия», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

В Экспертный совет конкурса входят руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты – Филипп Дульмаченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.

«Для молодых людей важно создавать возможности для самореализации. Так, благодаря проекту «Культурный код» творческая молодежь сможет проявить себя и изменить окружающий мир в лучшую сторону. Уверен, что всем специальным мероприятиям будет оказана всесторонняя поддержка в регионах», – резюмировал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

С 15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.

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