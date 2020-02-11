Бывший внефракционный нардеп Надежда Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане. Видео она разместила на своей странице в Facebook.

«Если уже ты на краю света, не упускай мгновение!» – написала она.

В ролике Савченко идет по берегу океана и отправляется навстречу волнам.

Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить!Північний Льодовитий океан.Н.С. Posted by Надія Савченко on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

В августе 2019 года Савченко, также в платье, искупалась в Балтийском море.

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики «ЛНР» и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорил к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания «Герой Украины».

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место).

После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. «Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство», – заявила она.

В сентябре 2019 года Савченко пожаловалась на отсутствие работы. По ее словам, она живет за счет своей последней депутатской зарплаты.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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