ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

Евросоюз отменит санкции, введенные в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом 11 февраля написал в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

При этом бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр останутся под санкциями, добавил журналист.

«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение шести месяцев. Еще девять человек, в том числе его отец, – в течение 12 месяцев», – написал Йозвяк.

По его данным, официальное подтверждение ожидается на следующей неделе.

there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list. Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2020

Впервые о возможности снятия санкций с Азарова, Ставицкого и Януковича-младшего Йозвяк сообщал 28 января.

Санкции в виде замораживания активов Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

