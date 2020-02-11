США обвинили Россию в слежке за американским спутником-шпионом

Глава Космических сил США подтвердил сообщения, что два российских спутника подошли на очень близкое расстояние к американскому спутнику-шпиону.

Генерал Джон Рэймонд заявил, что иностранные спутники демонстрируют «необычное и вызывающее тревогу поведение».

«В ноябре прошлого года российское правительство запустило спутник, который позднее выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника… Российское правительство называет их “спутниками-инспекторами”», – заявил генерал Рэймонд телекомпании CNBC.

Необычную ситуацию отметили в январе любители, отслеживающие движение космических спутников. Они указали, что российский спутник «Космос-2542» медленно двигался к той же области на орбите, где работает американский спутник USA-245, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки.

Управление входит в структуру министерства обороны и является одним из пяти основных разведывательных ведомств США.

Изначально «Космос-2542» не находился рядом с USA-245, но через две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января «Космос-2542» и «Космос-2543» приблизились к USA-245. Российские космические аппараты подошли к американскому на расстояние в 300 километров, так что их четко просматривал USA-245.

Кроме того, российские аппараты могли осмотреть американский спутник с разных сторон благодаря характеру их орбит. Это вызвало предположения у людей, следящих за спутниками, что «Космос-2542» и «Космос-2543» на самом деле инспектировали USA-245.

Генерал Рэймонд, недавно назначенный главой Космических сил, сравнил недавнюю активность с испытаниями российских спутников в 2017 году. Эти спутники «проявляли черты оружия», заявил Рэймонд, поскольку один из них запустил «в космос высокоскоростной снаряд».

Он подверг Россию отдельной критике за разработку технологий, способных нанести ущерб американским системам в космосе, заявив, что недавние маневры могут «создать опасную ситуацию в космосе».

«Соединенные Штаты считают эту недавнюю активность тревожной и полагают, что она не является признаком поведения ответственной космической державы», – сказал Рэймонд.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет