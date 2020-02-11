США предъявили обвинения четырем китайским военным в хакерских атаках

Министерство юстиции США официально обвинило четырех военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в причастности к масштабной хакерской атаке на базу данных крупного американского агентства кредитных рейтингов Equifax, которая произошла в 2017 году.

Хакеров обвинили в хищении конфиденциальной личной информации, касающейся примерно 145 миллионов американцев, сообщил генеральный прокурор Уильям Барр. Речь идет об одном из крупнейших взломов базы данных в мире.

«Это было преднамеренное и масштабное вторжение в частную информацию американцев», – сказал Барр.

Четырем сотрудникам 54-го научно-исследовательского института китайской армии – У Чжиюну, Ван Цяню, Сюй Кэ и Лю Лэю – предъявлены обвинения в хакерских атаках, компьютерном мошенничестве, экономическом шпионаже и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

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