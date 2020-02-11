Шри-Ланка задумалась над закупкой военной техники у Москвы

Власти Шри-Ланки изучают возможность закупки российской военной техники, в случае заинтересованности Москва готова поставить современные вооружения, сообщил посол РФ в стране Юрий Материй.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой развивается последние годы, Москва оказывала Коломбо содействие в этой сфере, в частности, во время проведения военной операции против террористов организации «Тигры освобождения Тамил-Илама», напомнил дипломат.

«На вооружении ланкийской армии стоят отечественные вертолеты различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Кроме того, в республику поставлялось различное стрелковое оружие», – передает РИА «Новости» слова посла.

«В настоящее время наши партнеры изучают возможности закупки военной техники. РФ готова в случае заинтересованности Шри-Ланки поставить сюда современные виды вооружений», – ответил Материй на вопрос, намерена ли Шри-Ланка приобрести у РФ современные вооружения для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны.

Напомним, в январе сообщалось, что российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит.





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