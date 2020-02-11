«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорту» не испытывает затруднений с выполнением контрактов на поставку продукции военного назначения иностранным заказчикам в связи с ситуацией с коронавирус, сообщили в пресс-службе компании.
«Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» сообщает, что в настоящий момент препятствий, мешающих своевременно выполнять АО «Рособоронэкспорт» свои контрактные обязательства, нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там добавили, что компания ежедневно изучают эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса во всем мире, и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками за рубежом.
«Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приемке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО «Рособоронэкспорт». Всем им, где бы они ни находились, даны соответствующие рекомендации и обеспечены условия для их безопасного пребывания», – отметили в компании.
Напомним, во вторник китайские СМИ сообщили, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.
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