«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорту» не испытывает затруднений с выполнением контрактов на поставку продукции военного назначения иностранным заказчикам в связи с ситуацией с коронавирус, сообщили в пресс-службе компании.

«Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» сообщает, что в настоящий момент препятствий, мешающих своевременно выполнять АО «Рособоронэкспорт» свои контрактные обязательства, нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что компания ежедневно изучают эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса во всем мире, и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками за рубежом.

«Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приемке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО «Рособоронэкспорт». Всем им, где бы они ни находились, даны соответствующие рекомендации и обеспечены условия для их безопасного пребывания», – отметили в компании.

Напомним, во вторник китайские СМИ сообщили, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.





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