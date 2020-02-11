«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

11.02.2020, 12:12, Новости дня

Российская компания-спецэскпортер «Рособоронэкспорту» не испытывает затруднений с выполнением контрактов на поставку продукции военного назначения иностранным заказчикам в связи с ситуацией с коронавирус, сообщили в пресс-службе компании.

«Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» сообщает, что в настоящий момент препятствий, мешающих своевременно выполнять АО «Рособоронэкспорт» свои контрактные обязательства, нет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что компания ежедневно изучают эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса во всем мире, и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками за рубежом.

«Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приемке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО «Рособоронэкспорт». Всем им, где бы они ни находились, даны соответствующие рекомендации и обеспечены условия для их безопасного пребывания», – отметили в компании.

Напомним, во вторник китайские СМИ сообщили, что число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек, более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика