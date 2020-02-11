«Барселона» ждет Виллиана Жозе. Но трансфер может сорваться

«Барселона» ждет Виллиана Жозе. Но трансфер может сорваться

11.02.2020, 12:06, Новости дня

После того, как один из лидеров атаки футбольной "Барселоны" уругваец Луис Суарес получил травму и выбыл до конца сезона, каталонцы ищут ему замену. Потенциальный контракт предложен бразильцу Виллиану Жозе из "Реала Сосьедад". Но переговоры идут непросто.

Проблема в том, что в действующем контракте 28-летнего Виллиана прописаны весьма приличные отступные – 70 млн евро. "Барса", по сообщению издания Marca, пытается снизить эту цифру, но клуб из Сан-Себастьяна пока не идет навстречу конкурентам по испанской Ла Лиге.

Бразильский нападающий, как считают эксперты, является приоритетом для "Барселоны": клуб при этом ожидает, когда в команду вернется Усман Дембеле, чтобы объявить о его пятимесячном отсутствии. В этом случае каталонцы получат разрешение на трансфер внутри Испании вне трансферного "окна".

При этом "Барса" готова закрыть сделку в течение семи дней, но если она сорвется, то в качестве альтернативы рассматриваются еще несколько игроков: Лукас Перес ("Алавес"), Луис Суарес Чаррис ("Сарагоса") и Лорен Морон ("Бетис").

Источник: Вести



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