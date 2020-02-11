Вынесен приговор убийце полицейского в московском метро

Мосгорсуд признал уроженца Киргизии Нурлана Муратова виновным в убийстве полицейского на станции метро "Курская". Мужчина приговорен к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Ранее обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных. В качестве компенсации родственникам убитого Муратов должен будет выплатить 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Преступление было совершено 3 сентября 2018 года. 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов. Затем он повел задержанного в служебное помещение, а по пути они зашли в туалет. Там, как установило следствие, Муратов выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.
Сам подсудимый сначала свою вину категорически не признавал, затем в материалах дела появилось его чистосердечное признание, от которого от после отказался, сообщив, что дал его под давлением. По мнению Муратова, произошел несчастный случай. Его адвокат намерен обжаловать приговор.
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