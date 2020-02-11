«Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию»

Киевское «Динамо» 7 февраля продало парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую «Олимпию», сообщает официальный сайт киевского клуба.

Клубы не разглашают детали перехода. По информации ресурса ABC Color, «Динамо» получило €5 млн за полузащитника.

Гонсалес перешел в «Динамо» летом 2015 года. С лета 2018-го футболист выступал за бразильский «Сантос» на правах аренды.

Парагваец сыграл за киевский клуб в 86 матчах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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