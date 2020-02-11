Двухлетний ребенок в Башкирии впал в кому, пролежав голым на морозе всю ночь

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту обморожения двухлетнего ребенка: он всю ночь пролежал голым в сугробе на 25-градусном морозе.
Он госпитализирован и, по сведениям местных СМИ, находится на искусственной вентиляции легких.
Как отмечается в сообщении на сайте республиканского управления СК РФ, ЧП произошло в селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии, где ребенок проживал в частном доме вместе с матерью.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Оставление в опасности".
Сейчас правоохранители допрашивают мать ребенка, других членов семьи и соседей, устанавливают, как ребенок оказался ночью на улице без одежды. Также изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, где рос ребенок.
Мать малыша говорит, что не понимает, как он мог оказаться на улице. По ее словам, она уложила ребенка спать, а когда утром пошла к нему, то на месте мальчика не обнаружила.
Тогда она выбежала во двор, увидела его там в сугробе и вызвала скорую.
Как пишет местное издание Ufa1.ru, семья эта как неблагополучная на учете не состоит. Ребенка планируется перевезти на лечение из районной в Республиканскую детскую клиническую больницу.
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