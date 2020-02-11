Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в порт Приморья в начале марта

Плавучий космодром "Морской старт" ориентировочно прибудет в Приморье в начале марта. Ранее Государственный департамент США дал разрешение перебазировать пусковую площадку на территорию России, сообщает ГТРК "Владивосток". платформа предназначена для запуска ракет модификации "Зенит-3SL".

В качестве нового места базирования "Морского старта" выбран Славянский судоремонтный завод на юге Приморского края. Известно, что оно станет временным, пока владелец комплекса не построит для него отдельный порт. Напомним, по планам, в начале 2020 года стартовая платформа "Одиссей" и сборочно-командное судно для плавучего космодрома Sea Launch Commander должны перейти в порт Славянка.

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ГТРК "Владивосток"

Источник: Вести

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