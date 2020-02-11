В Конституции предложили уточнить процедуру утверждения правительства Госдумой

В Конституции предложили уточнить процедуру утверждения правительства Госдумой

11.02.2020, 12:05, Новости дня

Декан юридического факультета СпБГУ Сергей Белов предложил дополнить 111, 112 и 117 статьи Конституции положениями о последствиях неутверждения Госдумой премьер-министра или членов кабмина по представлению президента.

Белов напомнил, что в действующей редакции Конституции предусмотрен выбор – либо глава государства может самостоятельно назначить председателя правительства, либо распустить Госдуму. По его словам, «правильнее было бы предоставить президенту право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной им кандидатуры председателя правительства», пишет ФедералПресс.

Также юрист предложил уточнить процедуру утверждения других членов правительства в Госдуме. «Чтобы избежать ситуации, когда в результате неутверждения представленных в Государственной думе кандидатов в вице-премьеры или члены правительства, невозможно сформировать правительство в полном составе, должно быть какое-то количество членов правительство, при котором правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 от состава правительства», – отметил Белов.

Он также предложил в случае трехкратного отклонения представленных кандидатур министров предоставить президенту больше возможностей для преодоления политического кризиса. Белов предложил предусмотреть определенные ограничения для ситуаций, когда Госдума может выражать недоверие правительству и когда Госдума может быть распущена.

Во вторник рабочая группа по подготовке поправок к Конституции проводит восьмое заседание. В четверг, 13 февраля, эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте. 



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