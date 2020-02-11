В 2020 году в продаже появятся лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит на мобильный рынок в 2020 году свои самые лучшие бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9. Их богатый функционал позволяет сравнить устройства с флагманскими моделями Xiaomi, однако продаваться они будут по более доступным ценам.

Официальная презентация смартфонов Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9 была отложена из-за вспышки опасного коронавируса, но некоторые технические характеристики гаджетов уже стали известны. Так, отличительной особенностью мобильного устройства станет сканер отпечатков пальцев, который производитель интегрировал в боковую кнопку, ответственную за управление питанием.

За быстродействие смартфонов Xiaomi Redmi 9 и Redmi Note 9 отвечает процессор компании Qualcomm с 8 ядрами. Объем ОЗУ и постоянной памяти пока не назван, но размер флэш-памяти составит не менее 32 ГБ. Кроме того, мобильный аппарат получит стекло Corning Gorilla Glass 5, которым в основном оснащаются флагманские модели. В качестве основной операционной системы компания Xiaomi использовала Android 10 в прошивке MIUI 10.

В продажу бюджетные смартфоны должны поступить в первой половине нынешнего года. Предварительная стоимость может составить $250 (примерно 15 000 рублей) в зависимости от модификации и конфигурации.

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