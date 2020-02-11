Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе

«Обращение к НАТО – это нервный срыв Турции. Параллельно Эрдоган договаривается с Москвой, хватается за любой шанс получить поддержку в Идлибе», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Вавилов, комментируя слова представителя правящей партии Турции Омера Челика о том, что Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб.

«Турция сегодня оказалась в очень сложном положении в Сирии, – сказал профессор Дипломатической академии МИД России, востоковед Александр Вавилов. – Взялись наводить там порядок, обещали развести террористов и оппозицию, установить демилитаризованную зону. Однако ничего из этого сделать не удалось».

Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Заявление прозвучало после того, как правительственные войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пост в городе Тафтаназ на востоке Идлиба, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.

По оценке Александра Вавилова, сейчас в провинции Идлиб находится порядка 11 тысяч боевиков. День ото дня в регионе, где идет операция сирийских войск, увеличивается исходящий оттуда поток беженцев. «Сначала их было 250 тысяч человек, а сейчас, по разным сведениям, в том числе по данным ООН, около 700 тысяч. Все они двигаются в сторону турецкой границы. Эрдоган не раз прямо заявлял, что такое количество на своей территории Анкара принять физически не сможет. Ведь в настоящее время на территории Турции уже находятся порядка двух миллионов сирийских беженцев. И это для страны очень тяжелый груз», – отметил профессор дипломатической академии МИД РФ.

«Поэтому начались вот эти нервные скачки, срывы со стороны Анкары. Эрдоган ведет переговоры по ситуации в Идлибе и с Москвой, и договаривается с НАТО, сам не зная как ему поступать. Он ищет любые способы получить поддержку в нынешней, очень непростой и нервной для него ситуации», – заключил Александр Вавилов.

Одновременно с сообщением об обращении к НАТО Анкара заявила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты со стороны режима» Асада в Идлибе. Об этом накануне вечером сообщили турецкие СМИ со ссылкой на администрацию Эрдогана. Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.

Неделю назад состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры РФ и Турции выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации».





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