Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров с россиянами

Генеральный консул РФ Владимир Соснов сообщил, что в таиландской полиции считают причиной столкновения катеров, в результате которого погибли двое российских детей, превышение скорости в три раза.
Я разговаривал с генерал-майором Криссаком Сонгмунмаком, начальником управления туристической полиции Третьего региона Таиланда, в который входит Пхукет. По его словам, следствие установило, что причиной столкновения стало трехкратное превышение скорости обоими катерами, которое привело к потере управления и столкновению», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Он отметил, что место, где произошла трагедия, – узкое, столкновение произошло на подходе к пирсу, с которого выходят в море катера с туристами.
«Разрешенная скорость в этом месте – 5 узлов (9,6 км/час), а оба катера, по словам генерала, шли навстречу друг другу со скоростью 15 узлов (28,8 км/час)», – сказал Соснов.
Генерал сообщил, что оба капитана после происшествия прошли медосвидетельствование, в их крови не нашли алкоголя или наркотиков, добавил консул. Обоих капитанов задержали, во вторник суд должен вынести решение о мере пресечения для них.
Напомним, инцидент произошел утром в понедельник у острова Пхукет. В результате ЧП погибли двое детей из Челябинской области, шести и десяти лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что причиной трагедии могла быть техническая неисправность.
В Сети опубликовано видео момента столкновения скоростных катеров.
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