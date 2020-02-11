Во Львове пьяный пассажир устроил драку на борту самолета

Во Львове пьяный пассажир устроил драку на борту самолета

11.02.2020, 11:54, Новости дня

В пятницу, 7 февраля, в аэропорту «Львов» перед вылетом в самолете украинской авиакомпании SkyUp, который должен был совершить рейс в Киев, произошла драка между пассажирами. Видео конфликта в самолете в Facebook обнародовал пользователь Павел Фищук, который тоже был пассажиром рейса.

На видео видно, как несколько мужчин требуют в нетрезвого мужчину покинуть самолет. Впоследствии словесный конфликт перерос в драку.

Українські авіалінії. Рейс Львів-Київ. Обережно ненормативна лексика, вибиті зуби з 1хв 35сек

Posted by Павло Фіщук on Reede, 7. veebruar 2020

Как рассказал Павел Фищук в комментарии ZAXID.NET, несколько нетрезвых мужчин начали конфликтовать с другими пассажирами, в частности, арабской национальности еще во время регистрации на рейс. Конфликты продолжились уже в самолете.

«По требованию охраны аэропорта двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам. На месте происшествия была охрана аэропорта, затем и полиция», – рассказал Павел Фищук.

По его словам, из-за конфликта самолет задержался во Львове на около 2,5 ч.

Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала ZAXID.NET, что на место происшествия вызвали полицию, однако в результате инцидента заявления о преступлении никто не подавал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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