В минюсте США сообщили, что проверят информацию об Украине, которую передал Джулиани

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что его ведомство обрабатывает информацию из Украины, которую предоставил личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом Барр сказал на пресс-конференции в Вашингтоне 10 февраля, сообщает Reuters.

По его словам, ведомство должно «держать двери открытыми», однако именно в отношении информации из Украины следует быть очень осторожными. В этой стране много «встречных течений», поэтому никакие слова нельзя воспринимать на веру, заявил Барр.

9 февраля сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS призвал минюст проверить всю информацию, которую готов предоставить Джулиани о деятельности экс-вице-президента Джо Байдена в Украине, поскольку эти данные «могут оказаться российской пропагандой».

Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборах Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Джулиани неоднократно заявлял, что у него есть доказательства причастности Байдена и других лиц из окружения экс-президента Барака Обамы к коррупции в Украине. Адвокат Трампа в декабре 2019 года прибыл в Украину, где провел ряд встреч. В частности, он беседовал с внефракционным нардепом Андреем Деркачем и народным депутатом от «Слуги народа» Александром Дубинским, а также встречался с бывшими генеральными прокурорами Виктором Шокиным и Юрием Луценко (с последним – в Будапеште). Трамп не исключал, что Джулиани обнародует в Конгрессе доклад по материалам, полученным в ходе поездки в Украину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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