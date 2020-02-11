Die Welt — российская нефтяная индустрия выиграла от санкций США

Американо-российские отношения переживают не лучшие времена, однако на фоне геополитического и экономического противостояния развиваются менее заметные, но важные тенденции, пишет Die Welt. К примеру, в 2019 году РФ стала вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику. Основной причиной роста российского экспорта нефти стали санкции, введённые США против Венесуэлы и Ирана: в частности, теперь американская индустрия вынуждена компенсировать нехватку венесуэльской нефти за счёт российской.
Reuters
На первый взгляд, РФ и США никогда хорошо не ладили друг с другом, а теперь, ввиду роста самостоятельности Москвы, их отношения стали ещё хуже, пишет Die Welt. Геополитическое противостояние РФ и США протекает в Сирии, а также на Украине.
Как отмечает издание, конкуренция двух супердержав носит не только геополитический, но и экономический характер. К примеру, США пытаются ограничить российский экспорт вооружений, а также с помощью санкций сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако за кулисами этого противостояния развиваются менее заметные, но многозначительные тенденции, отмечает Die Welt. Например, за последние два года увеличился экспорт российской нефти в США: согласно данным американского Министерства энергетики, в 2019 году РФ стала вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику.
Основным катализатором роста стали нефтепродукты, такие как дизельное топливо и мазут: в ноябре прошлого года их российские поставки в США побили исторический рекорд. Почему же Россия, несмотря на конкуренцию с Вашингтоном, столь успешна на американском нефтяном рынке? По мнению издания, основная причина заключается в санкциях, введённых США против Венесуэлы и Ирана.
Раньше США ежегодно закупали у Венесуэлы до 20 миллионов баррелей нефти и 2 миллионов баррелей нефтепродуктов, однако с лета 2019 года Вашингтон остановил импорт из-за введения штрафных мер. В результате, американской нефтеперерабатывающей отрасли пришлось обратиться к России. Кроме того, в результате санкций Трампа против Ирана и Венесуэлы импорт российской нефти вырос не только в США, но и в Европе.
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