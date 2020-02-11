Личное: Есть только один стандарт — красота!

Меня откровенно бесит, когда говоришь кому-либо, что она выглядит плохо, в ответ получаешь две банальщины:

1) На вкус и цвет товарищей нет.

2) Во все времена стандарты красоты были разными.



Разные стандарты? Серьёзно? Фото: Соцсети.

То есть, хрюшка в своей параллельной вселенной убеждена (ну, почти убеждена или делает вид, что убеждена), что: а) и на неё найдётся любитель безобразия, и бэ) где-то в далёкой-далёкой Галактике живут почитатели её уродства. Или когда-то жили.

И эти доводы позволяют ей спать спокойно. Найдёт себе пьяного Ваську, которому с перепою любая кобыла — невеста, и страдает: эх, не в те времена я родилась!

Или бывает ещё хуже.

Хуже — это когда начинается подвальный улучшайзинг внешности. Прыщи замажем слоем тоналки. Губы накачаем у маникюрши Светки. Реснички наклеим в барбершопе, чтобы заодно поглазеть там на брутальных хипстеров.

В итоге получается секси-шмекси. Вот такая примерно:



Фото: Соцсети.

И тут ведь не скажешь ещё, что было лучше — до или после.

Провела опрос среди знакомых мужчин. Показала три фотографии, спросила: какой типаж ты считаешь наиболее привлекательным?

Вот этот коллажик: унылый натур-продукт, секси-шмеки и обыкновенную красоту:



Фото: Соцсети.

Вы знаете, почему-то никто не выбрал вашу натуральность с серой кожей в прыщах. Ни один. Подвальная красотка с губами-вантузом тоже не набрала ни единого голоса. Может, конечно, где-то в другой звёздной системе и есть любители всего этого, но в нашем не идеальном мире все проголосовали за красоту.

О чём это говорит нормальным людям? Вывела такую формулу:

Красота=уход-излишества.

Нельзя ходить с серой кожей в прыщах. Но и превращать себя в подвальном маникюрном салоне в силиконовую куклу тоже не стоит.

К сожалению, найти то место, где тебе помогут в России, очень сложно.

По моей наводке многие побывали уже в клинике эстетической медицины MEDICRIS, которая пропагандирует чрезвычайно осторожный подход к улучшению внешности своих клиенток, и остались довольны.

Сегодня я хочу рассказать вам о двух важнейших процедурах в клинике, сделать одну из которых, если не обе, точно нужно каждой из нас.

Первое: это кожа. Лазер СO2 решает две проблемы: убирает шрамы постакне и, в другом режиме, омолаживает кожу.

Светлая чистая и гладкая кожа — это самая важная составляющая красоты. Так было во все времена, так есть сейчас, так будет всегда, потому что состояние кожи — маркер вашего здоровья, а значит и привлекательности.

Клиника MEDICRIS продлевает скидку (15’000 вместо 20’000), пока не наступило лето, и вы успеете привести в порядок лицо. Воспользоваться этим обязаны все, у кого кожа не идеальна.

Поверьте мне, можно иметь внешность серенькой мышки, самые заурядные глазки, не самый маленький носик, но гладкая и молодая кожа компенсирует все недостатки, с которыми вы всё равно будете в глазах окружающих красотками и объектом желания всех мужчин.

Да, это так и работает: идеальная кожа долбит в подсознание противоположного пола, что от вас нужно скорее завести детей.

Второе: губы. Асимметрия лица, даже если оно красиво, заставляет нас думать: что-то с этой красоткой не то.

Что не то? Вроде, симпатична даже, но — нет, есть что-то эдакое, что не позволяет назвать её красавицей.

Это «что-то» — асимметрия, которая больше всего бросается в глаза на губах. С возрастом мы все привыкаем кривиться, а имея проблемы с прикусом, что опять же почти у всех, губы «едут» и превращают вас в некрасивых старух.

Главный момент тут — не переборщить.

Запомните: если вы делаете себе губы, этого почти не должно быть видно. Вон, как у скульптуры на заглавном фото — обратите внимание. Или вот так, как на видео процедуры из MEDICRIS:

А всё дело — в концепции самой клиники. В подходе к вопросам молодости и красоты: London concept/русские врачи.

MEDICRIS — это партнёрство английского врача и русского. Я действительно считаю английский сервис одним из лучших в мире и очень рада, что его можно получить и в нашей столице.

Тем более, что сейчас продолжается акция: скидка на увеличение губ в элегантном стиле — 9’000 рублей. И всё включено — консультация, анестезия, препарат, канюля, если требуется. То есть, вам не впарят конский ценник за непредвиденные расходы, как это любят делать почти во всех наших клиниках и салонах.

С огромным удовольствием рекомендую вам клинику MEDICRIS — это не только лучшие врачи столицы, вменяемые цены, но и желание руководителей нести в мир красоту.

Приводите себя в порядок, пожалуйста!

Источник: Лена Миро

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