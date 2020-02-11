Под Петербургом студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области 16-летний студент скончался во время урока физкультуры. Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства, сообщает spbdnevnik.ru.
По факту случившегося проводится проверка. На месте работают следователи. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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