Под Петербургом студент умер на уроке физкультуры

Под Петербургом студент умер на уроке физкультуры

11.02.2020, 11:44, Разное

В Ленинградской области 16-летний студент скончался во время урока физкультуры. Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства, сообщает spbdnevnik.ru.

По факту случившегося проводится проверка. На месте работают следователи. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.



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