Роспотребнадзор назвал средний срок инкубационного периода коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции длится 5,2 дней. Эти данные приводит ВОЗ на основании истории болезни завозных случаев.
«По данным ВОЗ на основании истории болезни завозных случаев средний инкубационный период – 5,2 дня. Сообщалось о сроках инкубационного периода от одного до 17 дней. Не исключена возможность заражения от больного в инкубационном периоде», – сказано на сайте Роспотребназора.
Там также отмечено, что по данным исследования, проводимого под руководством ведущего специалиста КНР по респираторным вирусным инфекциям, медианный показатель для инкубационного периода составляет три дня. Однако некоторые исследователи указывали и на вероятную длительность инкубационного периода до 24 дней.
По данным на вторник, число жертв вируса 2019-nCoV составило в общей сложности 1017 человек, более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.
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