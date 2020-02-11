Вынесен приговор убийце полицейского на «Курской»

Вынесен приговор убийце полицейского на «Курской»

11.02.2020, 11:44, Новости дня

Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима Нурлана Муратова за убийство полицейского на станции метро «Курская» в 2018 году.

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строго режима», – сообщил источник РИА «Новости».

По версии следствия, в 2018 году на станции метро «Курская» 23-летний Райский остановил пьяного Муратова и повел в отдел полиции. По пути они зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет. Муратов выстрелил Райскому в голову и сбежал.

Защита утверждала, что полицейский мог сам застрелить себя.

Российское гражданство Муратову предоставили около 12 лет назад. Он все еще не в полной мере владеет русским языком. В суде уроженец Киргизии пользуется услугами переводчика.

Напомним, 5 февраля Муратов был признан присяжными виновным в убийстве полицейского Андрея Райского.



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