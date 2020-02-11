В Украине на наличие нового коронавируса проверяют пять человек – Скалецкая

Сейчас в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет «Укринформ».
«На сегодня у нас есть постоянный мониторинг лиц, которые возвращаются из Китая. Мы держим с ними постоянную телефонную связь, они знают симптомы, куда надо обращаться. Сейчас есть три человека, которые обратились за помощью. У них и еще двух контактных лиц взяты материалы для обследования и исследования. Таким образом, есть пять человек, которых мы проверяем на коронавирус», – сказала Скалецкая.
По ее словам, с 30 января – со дня, как Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию странам усилить системы здравоохранения для противодействия распространению нового коронавируса – правительство Украины постоянно ведет подготовительные мероприятия, анализ, мониторинг заведений, систем реагирования, а также готово к изоляции тех людей, у которых будет выявлен новый коронавирус.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 11 февраля, количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей.
Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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