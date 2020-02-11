В Москве при пожаре в хостеле погибли двое белорусов

Двое граждан Белоруссии стали жертвами пожара в хостеле в Москве, сообщила пресс-служба белорусского посольства в России.

«Двое граждан Беларуси, 1989 и 1966 годов рождения, погибли во время пожара в хостеле, расположенном в Юго-Западном административном округе Москвы… Посольство поддерживает контакты с компетентными органами и принимает меры по информированию родственников погибших», – отмечается в сообщении пресс-службы в Twitter.

Пожар произошел на четвертом этаже хостела «Три звезды». Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 900 человек.

Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила в Instagram, что по факту пожара проводится проверка. Прокуратура проверит, соблюдались ли правила пожарной безопасности в хостеле.

По ее словам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о пожаре в здание «Лениздата» в Центральном районе Санкт-Петербурга.

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