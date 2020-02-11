Омбудсмену в РФ могут запретить иметь двойное гражданство

Уполномоченный по правам человека в РФ должен иметь только одно российское гражданство, выразила мнение член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Предлагаю в число должностных лиц, которым положено иметь только одно российское гражданство, включить должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – сказала Мерзлякова, слова которой приводит РАПСИ.
По ее мнению, такие ограничения связаны с тем, что омбудсмен – это высшая государственная должность. «На нее тоже должны распространяться требования, которые относятся к другим государственным должностям», – отметила Мерзлякова.
Во вторник рабочая группа по подготовке поправок к Конституции проводит восьмое заседание. В четверг, 13 февраля, эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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