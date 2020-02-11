Великобритания готовится к введению торговых барьеров после Brexit

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув сообщил предпринимателям, что они должны подготовиться к "значительным изменениям" в торговле Великобритании с Европой и "неизбежным" пограничным проверкам "почти для всех", кто импортирует из ЕС, со следующего года. Об этом сообщает The Guardian.
"Вам придется принять, что нам предстоят некоторые трения. Мы сведем их к минимуму, но это неизбежное следствие нашего выхода [из Европейского союза]" — сказал Гоув мероприятии кабинета министров.
Гоув, который является де-факто заместителем премьер-министра, предупредил, что может потребоваться пять лет для создания умной границы, включая онлайн-процессы. По его словам, бизнес должен быть готов к изменениям в январе следующего года независимо от исхода следующей фазы переговоров по Brexit.
Комментарии Гоува стали первым официальным подтверждением введения жесткого пограничного контроля, против которого выступили лидеры отрасли, особенно в автомобилестроении и сельском хозяйстве.
По словам Гоува, тем, кто торгует продуктами питания или товарами животного происхождения, предстоят санитарные и фитосанитарные проверки.
"Вероятно, как и в случае с [канадской торговой сделкой], эти продукты также будут подвергаться физическим проверкам, и в этом случае нам почти наверняка потребуются сертификаты безопасности", — сказал он.
"Почти все, кто экспортирует, должны будут заполнять таможенные декларации", — добавил Гоув.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из Евросоюза должен завершиться 31 декабря 2020 года вне зависимости от того, удастся ли к этому времени договориться о торговле с блоком.
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