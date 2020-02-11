В Конституции предложили прописать новый статус Совбеза

Ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции предложил усилить роль Совета безопасности России.

По словам Блажеева, в действующей редакции основного документа страны пункта «ж» статьи 83 сказано, что «президент формирует и возглавляет Совет безопасности, статус которого определяется федеральным законом».

«В нынешней ситуации этого недостаточно, поскольку появляются новые конституционные органы, в частности, Госсовет, где мы обозначаем не только порядок его формирования, но и определяем основные задачи, которые мы ставим перед ним», – отметил Блажеев, слова которого приводит ФедералПресс.

Чтобы распределить компетенции между указанными структурами, Блажеев предложил внести дополнение, чтобы «более детально отразить основные задачи, которые стоят перед Советом безопасности».

«Президент формирует Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом в целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. Возглавляет Совет безопасности Российской Федерации», – предложил Блажеев.

В среду рабочая группа по подготовке поправок к Конституции проводит восьмое заседание. В четверг, 13 февраля, эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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