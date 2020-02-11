Формула-1. Mercedes представил раскраску машин на сезон-2020

На текущей неделе сразу несколько команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" представят свои болиды для участия в сезоне-2020. Чемпионы серии из немецкой "конюшни" Mercedes второй представила раскраску машин.
Как уже сообщали Вести.Ru, ранее первыми из всех команд ливрею для своих автомобилей представил американский Haas. И вот вслед за ним чемпионы "Формулы-1" также показали макет и раскраску болидов. В 2020 году гонщиками Mercedes по-прежнему будут чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.
The big reveal! 👀 #WelcomeINEOS pic.twitter.com/sptlixR7wB
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 10, 2020
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