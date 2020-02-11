«Нога в капкане»: Доктор дал советы, как предотвратить развитие подагры

Доктор Хоссам Фаузи из Египта советует, как предотвратить развитие подагры. Специалист уверен в наследственной природе заболевания. Лечение, диета и отказ от алкоголя помогут уменьшить частоту возникновения приступов.
Врач не советует игнорировать нарушение белкового обмена в организме, приводящее к болезням почек. С другой стороны, меры, предпринятые для освобождения «ноги из капкана», так звучит название болезни в переводе с греческого, должны соблюдаться в течение всей жизни. Чтобы после первого приступа заболевание не развивалось дальше, нужно придерживаться диеты и соблюдать питьевой режим. И хотя многие медики не поддерживают «насильственное» употребление жидкости, считая, что пить нужно только когда человек испытывает жажду,оптимальным доктор Фаузи называет 8-10 стаканов в сутки. Противопоказаны при этом не только сладкие газированные напитки, но и кофе, какао, которые повышают воспаление в области суставов. Под запретом и любые дозы алкоголя, особенно вредит пиво.
Мясные продукты желательно ограничить до 150 г в день, не рекомендуется употреблять субпродукты. Осторожность требуется и при включении в рацион рыбы и других даров моря, некоторых видов капусты, шпината.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Счет на табло / 10 декабря
- Солистка Artik & Asti опровергла слухи о беременности / 11 февраля
- Мнение: Фейк-борьба с бедностью / 17 января
- Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях / 24 декабря
- На продажу выставили пикап Ford F-100 1956 года с мотором от Mustang / 6 января
- Мнение: О том, как самостоятельно победить новый коронавирус / 30 января
- Мнение: Украинский «Боинг». Исторические аналогии / 10 января
- Мнение: Причины пожаров в Австралии, проблемы российских лесов и запрет дров в Прибалтике / 31 января