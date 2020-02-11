«Нога в капкане»: Доктор дал советы, как предотвратить развитие подагры

Доктор Хоссам Фаузи из Египта советует, как предотвратить развитие подагры. Специалист уверен в наследственной природе заболевания. Лечение, диета и отказ от алкоголя помогут уменьшить частоту возникновения приступов.

Врач не советует игнорировать нарушение белкового обмена в организме, приводящее к болезням почек. С другой стороны, меры, предпринятые для освобождения «ноги из капкана», так звучит название болезни в переводе с греческого, должны соблюдаться в течение всей жизни. Чтобы после первого приступа заболевание не развивалось дальше, нужно придерживаться диеты и соблюдать питьевой режим. И хотя многие медики не поддерживают «насильственное» употребление жидкости, считая, что пить нужно только когда человек испытывает жажду,оптимальным доктор Фаузи называет 8-10 стаканов в сутки. Противопоказаны при этом не только сладкие газированные напитки, но и кофе, какао, которые повышают воспаление в области суставов. Под запретом и любые дозы алкоголя, особенно вредит пиво.

Мясные продукты желательно ограничить до 150 г в день, не рекомендуется употреблять субпродукты. Осторожность требуется и при включении в рацион рыбы и других даров моря, некоторых видов капусты, шпината.

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