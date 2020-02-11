«Алиса» на смартфонах научилась сканировать документы и зачитывать текст с фото

В «умной» камере голосового помощника «Яндекса» появились дополнительные функции. Теперь «Алиса» может отсканировать документы и зачитать вслух текст с фотографии. Помимо этого «Алиса» стала лучше распознавать одежду. Камера доступна в мобильных приложениях с «Алисой»: «Яндексе», «Браузере» и «Лончере».

Для того, чтобы сделать скан документа при помощи смартфона и голосового ассистента, нужно произнести «Алиса, сделай скан» и направить камеру на документ. «Алиса» отсканирует документ, автоматически обрежет лишнее и сохранит его на телефон.

Обновлённая «умная» камера теперь поможет и разобрать мелкий шрифт. Для этого необходимо сфотографировать надпись и сказать «Алиса», прочитай текст на картинке». С помощью компьютерного зрения «Алиса» распознает текст и зачитает его вслух. Кроме того, распознанный текст можно перевести с английского на русский и наоборот.

Улучшенная функция распознавания вещей в «умной» камере теперь умеет распознавать одежду. Сфотографировав человека в понравившейся одежде, «умная» камера определит вещи и найдет что-то похожее на «Яндекс.Маркете».

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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