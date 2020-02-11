В Москве электричка насмерть сбила подростка

В Москве электричка насмерть сбила подростка

11.02.2020, 11:26, Разное

В Москве подросток попал под колеса электрички. Происшествие случилось рядом со станцией Лианозово Савеловского направления железной дороги.

От полученных травм молодой человек скончался. На месте работает транспортная полиция. Другие подробности трагедии выясняются, сообщает «Вечерняя Москва».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика