Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

11.02.2020, 11:26, Новости дня

Минобороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

Видео опубликовано на YouTube-канале министерства.

На кадрах показаны тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, защищающих судно от атак высокоточного ракетного оружия.

Планировалось, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут».



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