Избившие подростка экс-полицейские получили реальные сроки в Петербурге

Колпинский районный суд приговорил к реальным срокам двух экс-полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши в Петербурге, задержанного за административное правонарушение, информирует объединенная пресс-служба городских судов.

«Суд назначил наказание Заброде в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года. Аунингу в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года», – передает РИА «Новости» пресс-службы.

Фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.

В пресс-службе отметили, что дело слушалось в особом порядке, подсудимые вину признали полностью, раскаялись, извинились. Выплатили потерпевшему по 50 тыс. рублей каждый.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел вечером 28 мая в 80-м отделе полиции Петербурга, куда подросток был доставлен за административное правонарушение и где Заброда и Аунинг «нанесли не менее четырех ударов специальным средством – резиновой палкой в область ягодиц (юноши), лежащего на полу в наручниках, а также по спине потерпевшего».

Экс-полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий.

В декабре сообщалось, что бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» Саратовской области и двое его подчиненных предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий, связанном с избиением прохожего, которому обвиняемые подбросили наркотики.

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