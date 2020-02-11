РБК: Данные 44 тысяч клиентов «Альфа-Кредит» оказались в интернете

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Об этом пишет РБК со ссылкой на основателя и технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна. Он обнаружил эти данные 1 февраля.

Как отмечает издание, «Альфа-Кредит» хранил информацию о своих клиентах в системе управления базами данных Mongo DB с открытым кодом. В ней хранились ФИО клиентов, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Всего — 44 тысячи записей.

Ранее на одном из форумов выставили на продажу данные клиентов Альфа-банка и «АльфаСтрахования». По словам продавца, у него есть данные 3,5 тысяч клиентов банка и около 3 тысяч клиентов страховой компании.

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