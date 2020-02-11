«Решить проблему преемника Меркель не удалось». Почему глава ХДС покидает пост и не будет выдвигаться в канцлеры Германии

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр внезапно отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера, она также покинет пост партийного лидера. Всё из-за внутриполитического скандала в Тюрингии, где на выборах премьера кандидата от Свободной демократической партии поддержали и члены ХДС, и праворадикалы из «Альтернативы для Германии». По словам Крамп-Карренбауэр, «части ХДС не до конца прояснили свои отношения с „Альтернативой для Германии“ и „Левыми“». Сама она выступает категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

В Германии ситуация спровоцировала политический кризис. Ангела Меркель резко раскритиковала результаты выборов в Тюрингии. Поведение своих однопартийцев из ХДС, голосовавших вместе с депутатами от АдГ, она назвала «непростительным».

Сам свежеизбранный премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих также заявил, что уйдет в отставку. После волны критики из-за того, что его избрание стало возможным благодаря поддержке правых популистов, он назвал такое решение неизбежным. (Подробнее об этом читайте здесь: Альтернатива для здравого смысла. Впервые в Германии региональный премьер пришел к власти с помощью нацистов)

Томас Кеммерих

ХДС избрала Аннегрет Крамп-Карренбауэр новой главой партии в декабре 2018 года. Тогда Меркель спустя 18 лет оставила эту должность. В разговоре с The Insider научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отметил, что преемница Меркель так и не смогла стать для своих однопартийцев авторитетным лидером. «Вступив в закулисные переговоры с „Альтернативой для Германии“, тюрингские христианские демократы нарушили табу на контакт с правыми популистами. И хотя представители ХДС на востоке уже давно предупреждали центр о возможности такого развития события, Ангела Меркель решительно пресекала подобные разговоры. Крамп-Карренбауэр не просто допустила репутационно сомнительную сделку с «Альтернативой для Германии» в Тюрингии, но и выставила себя партийным руководителем, при котором местные отделения проводят собственную политику. Это серьезные просчеты для кандидата на пост федерального канцлера», — считает Артем Соколов.

Сама Крамп-Карренбауэр заявила, что депутаты ХДС голосовали вопреки рекомендациям партийного руководства. По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, это очень четко показывает, что партийные организации не признают авторитета Крамп-Карренбауэр и принимают решения вопреки ее планам.

«Крамп-Карренбауэр не удается контролировать ситуацию в ХДС вплоть до того, что низовые партийные организации игнорируют ее рекомендации и указания. Наиболее очевидно это проявилось на выборах в Тюрингии, где местная организация ХДС на выборах в ландтаг выступила вопреки линии ХДС единым блоком с партией «Альтернатива для Германии».

В целом за этот год Крамп-Карренбауэр не сумела полностью освоиться на посту руководителя партии. Ей больше удаются лоббистские функции и она демонстрирует склонность к резким безапелляционным высказываниям», — отметил эксперт в разговоре с The Insider.

По мнению Владимира Оленченко, найти замену Крамп-Карренбауэр ни на посту главы партии, ни в качестве преемника Меркель не составит труда.

«Можно говорить об определенном кризисе фигуры Крамп-Карренбауэр, но нельзя говорить о кризисе Меркель, которая ее продвигала на пост руководителя ХДС. Меркель опытный политик и опытный руководитель. Кадровых трудностей с заменой Крамп-Карренбауэр, судя по всему, у нее не возникнет – на очереди стоят ряд авторитетных германских деятелей. Нельзя говорить и о кризисе ХДС в смысле ослабления популярности партии среди населения Германии. Крамп-Карренбауэр не успела стать олицетворением партии, каким была Меркель. Кажется, что Меркель все еще таковой остается», — отметил эксперт.

Вопрос о преемнике Меркель будет решаться через поиск удобной компромиссной фигуры, в меру компетентной, но без явных политических амбиций, считает Артем Соколов.

«Столь долгое пребывание Ангелы Меркель на посту канцлера можно объяснить как ее относительной популярностью в немецком обществе, так и трудностями в поиске альтернативной кандидатуры, равнозначной по политическому весу. На время ее правления пришелся период экономического благополучия ФРГ, и фигура канцлера казалась здесь одним из определяющих элементов. После миграционного кризиса 2015 года ситуация начала меняться, что, впрочем, не помешало Меркель сохранить свой пост еще на один срок. Как показала ситуация с Аннегрет Крамп-Карренбауэр, за отведенный до следующих выборов срок решить проблему преемника в рабочем режиме не удалось.

Сторонники Фридриха Мерца, критикующего курс Ангелы Меркель, могут попытаться воспользоваться ситуацией и представить юриста-миллионера как единственного достойного кандидата, способного навести в партии порядок. Это будет означать преждевременное сокращение влияния Меркель в своей партии. Нередко можно услышать и о возможной кандидатуре главы Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Что касается исключительно канцлерской перспективы, то можно добавить и нового главу «сестринской» партии ХСС Маркуса Зёдера, который недавно приезжал с визитом в Москву», — отметил он.

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