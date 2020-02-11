Задолго до дела Иссахар Россия уже устраивала ловушку в транзитной зоне для израильтянина, его тоже помиловали на фоне политических соглашений

Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет за хранение и контрабанду наркотиков и затем помилованная Путиным на фоне политического сближения с Израилем, решила обжаловать приговор в ЕСПЧ. Как выяснил The Insider, история Иссахар не первый случай, когда РФ ловила израильтянина с наркотиками, чтобы затем использовать его в дипломатических целях. 16 лет назад через подобное прошел еще один житель Израиля: внезапный досмотр в транзитной зоне в нарушение всех норм, арест, приговор, дипломатические переговоры и помилование. Даже адвокат у обоих был один и тот же. Разница лишь в том, что предыдущий случай не предавался огласке.

“Я сидел в зоне вылета с диетической пепси, чипсами и айподом, ожидая вылета в Амстердам. После восьми месяцев в Индии я собирался бродить по Европе как вечный хиппи. Ко мне подошли люди в форме и попросили заполнить анкету: ничего серьезного, несколько формальных вопросов — национальность, гражданство, откуда и куда летите, — обычная проверка.

— Оружие есть?

— Нет.

— Наркотики?

— Нет.

— Вас просили что-либо перевезти?

— Нет.

— Хорошо, тогда подпишите эту бумагу и вы свободны.

Тогда я не мог даже представить, что подписывая документ на непонятном мне языке, даю разрешение на досмотр моего багажа, и это будет стоить мне двух лет жизни в русской тюрьме. Мне нужно было провести всего четыре часа на пересадке, и эти четыре часа растянулись на два года. Простите меня все, кто приехал из России, но эта страна всегда будет проклята для меня”.

Израильский журналист Ройи Персол в 2013 году написал серию статей о молодом человеке по имени Орен, которого задержали в московском аэропорту Шереметьево по пути из Дели в Амстердам. Его обманом вынудили подписать бумаги на досмотр багажа, после чего вскрыли двойные стенки в его чемодане и обнаружили там брикеты с гашишем. Орен — вымышленное имя, но сама история основана на реальных событиях. Почти все описанное в ней произошло на самом деле с автором текста — Ройи Персолом.

Владимир Путин помиловал гражданина Израиля Ройи Персола в 2003 году. “Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Персола Ройи, 1979 года рождения, гражданина Израиля, осужденного 10 ноября 2002 года Головинским межмуниципальным (районным) судом Северного административного округа г. Москвы, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, — говорится в указе.

Больше в российских СМИ нет никаких упоминаний об этом человеке, лишь пара новостных заметок, в которых говорится о задержании в Шереметьево гражданина Израиля в 2002 году. 11 июля 2002 года об этом без подробностей сообщает РИА “Новости”: “Сотрудники Шереметьевской таможни задержали прибывшего в Россию гражданина Израиля, у которого в ходе досмотра было обнаружено и изъято 1 кг 550 г гашиша и 10 г экстази”.

12 июля “МК” со ссылкой на собственные источники публикует более подробный материал. “При проверке сумок путешественника таможенников насторожил чемодан, в котором парень вез так называемый музыкальный кейс — изготовленную в Индии коробочку, обитую бархатом. Техника показала, что у чемодана имеются двойные стенки, между которыми в полом пространстве находятся инородные тела. Пассажира сразу же задержали. Когда баул вскрыли, выяснилось, что там спрятаны шесть небольших брусков, по форме напоминающих пластилиновые кубики. Это и был гашиш общим весом 1,5 кг”, — говорится в заметке. Издание отмечает, что в личных вещах израильтянина нашли также две таблетки экстази с логотипами “R” и “Бэтмен”, общим весом 10 граммов.

“Мы долго шли по длинному коридору, пока не зашли в комнату, где мои сумки ждали на столе из нержавеющей стали. Вокруг стола, как врачи в операционной, стояли десять человек в форме. Они приказали открыть сумки и вынуть все содержимое. Один из них разрезал бока ножом и вытащил брикеты с гашишем. Полицейские отвели меня в закрытую комнату. Я провел там несколько часов, не понимая ни слова, пока они заполняли документы, и полностью потерял чувство времени. Каждый раз, когда меня спрашивали, мои ли это наркотики, я придерживался одной и той же версии: они не мои, и я не знаю, как они попали в мой чемодан”.

Персол провел пять месяцев в СИЗО, а 10 ноября 2002 года Головинский суд Москвы приговорил его к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Из рассказа про Орена мы узнаем, что после приговора его этапировали в мордовскую колонию.

«Поезд остановился и высадил нас, русских пленных. Я не был на улице несколько месяцев и внезапно передо мной был белый лес, все было в снегу. Я отвык от дневного света и почти ничего не видел. У меня не было зимней обуви, и идти по обледенелой дорожке было очень трудно. Мы шли долго, подгоняемые лаем собак, и я старался думать о других вещах, чтобы не было так тяжело. Я думал о пляжах Гоа, островах Таиланда и девушках, с которыми познакомился там. Я представлял себя Супер Марио на Ледяной Земле, — один из сложных уровней игры, которую я любил в детстве. Представлял, что преодолел все препятствия, как Марио».

За неделю до помилования Персола, в ноябре 2003 года, с трехдневным рабочим визитом в Москве находился тогдашний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Официальная повестка встречи Путина и Шарона не разглашалась, однако известно, что речь на встрече шла о так называемой «дорожной карте», то есть о плане мирного урегулирования, и о том, почему Россия приостановила свое активное участие в этом плане. Незадолго до этого Путин побывал на встрече организации исламских государств и обсуждалось также, что Шарон приезжает в Москву уговаривать российское руководство дружить прежде всего с Израилем. Наконец, важной темой встречи была иранская ядерная программа.

Помилование гражданина Израиля вскоре после встречи Путина и Шарона можно было бы посчитать совпадением, если бы то же самое — но уже с Нетаньяху — не произошло в 2020 году, сразу же после освобождения Наамы Иссахар.

26-летнюю Иссахар, так же как и Персола, задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли чуть меньше 10 граммов гашиша. Израильтянку обвинили в хранении и контрабанде наркотиков в крупном размере и приговорили к семи с половиной годам колонии. Более того, в суде Иссахар защищал тот же адвокат, что и Персола — Рафаэль Палеев. В интервью The Insider он сказал, что ничего не помнит о деле 2002 года.

О том, что Нааму задерживали в политических целях, стали говорить сразу после того как стало известно, что Москва планировала обменять девушку на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Родственники израильтянки обращаются в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар «дипломатическим заложником». Однако в ноябре 2019 года власти Израиля передают Буркова американцам. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением дела Иссахар в Кремле, пишет, что Путин не хочет освобождать израильтянку, чтобы не улучшать политический рейтинг Нетаньяху.

Мама Наамы Яффа Иссахар, президент и премьер-министр Израиля обращаются к Путину с просьбой о помиловании девушки. После этого появляются сообщения о том, что Путин освободит Иссахар накануне своего визита в Израиль на торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима. Также сообщается, что результатом торга стала передача России Александровского подворья в Иерусалиме. На Святой земле Путин встречается с мамой Наамы и говорит ей, что все будет хорошо. После чего через своего пресс-секретаря требует, чтобы Наама подала ходатайство о помиловании, утверждая, что без этого он помиловать не может. Несмотря на то, что по закону необязательно признавать вину, чтобы получить помилование.

Уже после освобождения, 30 января, защита Иссахар заявила, что израильтянка так и не признала вины. «Вновь подтверждаем: никакого признания вины — ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще — в ходатайстве Наамы Иссахар не было и быть не могло. Да и в чем она могла признаться, если границу России даже не пересекла», — говорится в заявлении адвокатской коллегии Pen & Paper.

«В статье 260 Таможенного кодекса есть четкая норма о том, что багаж транзитных пассажиров, если они следуют из страны, не являющейся членом ЕврАзЭС, в другую страну, не являющуюся членом ЕврАзЭС, транзитом через территорию ЕврАзЭС, не подлежит таможенному декларированию», — отметил The Insider один из адвокатов Иссахар, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

О невиновности Иссахар заявил в итоге сам Путин. «То, что сказал президент Путин на встрече с Нетаньяху, честно говоря, меня поразило. Он сказал: «К тому же, она не пересекала таможенного пространства, что говорит в ее пользу». А мы с моим напарником полгода доказывали это все судьям, прокурорам, всем, кому только можно было, что она не пересекала таможенного пространства. А мне в ответ говорили: «Нет, пересекла!». И поэтому, когда это сказал президент, конечно, я очень удивился. И мне теперь очень интересно, как после этих слов президента будут решаться другие подобные дела о контрабанде. Вряд ли так же, как раньше», — сказал в разговоре с The Insider адвокат Рафаэль Палеев.

«Я был глупым мальчишкой, который совершил неумный и нелогичный поступок. Если бы я успешно справился с этой контрабандой, то заработал бы в общей сложности 8000 долларов, которые потратил бы впустую за два месяца на европейских фестивалях. Если посчитать, сколько заплатила моя семья — 200 000 долларов, которые мои родители отдали адвокатам, поездки в Россию, деньги, которые они отправляли мне в тюрьму, — вы поймете, что я проиграл во всех отношениях. Хотите совет? Если окажетесь в той же ситуации, что и я в начале этой истории, сделайте одолжение, поищите более достойные источники дохода. Если вы ищете приключений и планируете перелет из Индии в Амстердам, не делайте пересадок в Москве, летите через Швейцарию».

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