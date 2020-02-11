Аналитики из TUV перечислили самые ненадежные подержанные кроссоверы 2019 года

Эксперты из Ассоциации технического надзора Германии (TUV) назвали подержанные кроссоверы, с которым покупатели испытывали трудности в 2019 году. В ходе масштабного исследования аналитики изучили более 9 000 000 авто, после чего был составлен список не вызывающих доверие автомобилей.

Так, лидирующую позицию занял Dacia Duster. Почти 11,7% покупателей жаловались на неисправность автомобиля. У него диагностировались проблемы с фарами, подвеской, рулевой рейкой и «масложором». На втором месте с 10,5% жалоб оказался Hyundai Tucson из-за хрупкой задней подвески. В 7,5% случаев покупатели подержанных KIA Sportage сталкивались с поломкой электроники и проводки автомобиля.

Кроме того, кроссовер KIA Sportage занял первое место среди ломающихся автомобилей, чей возраст старше трех лет. В 15% случаев у кроссовера происходит частая поломка тормозов. Второе место было отдано Volkswagen Tiguan, 14,2% покупателей жаловались на его слабую подвеску. У Nissan Qashqai, занявшего третье место, чаще всего наблюдался «масложор» и проблемы с ходовой частью.

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