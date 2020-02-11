Совместный ролик Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске растрогал их фанатов

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске растрогал архивный ролик, на котором запечатлена встреча двух знаменитостей. Опубликованное видео является фрагментом музыкального шоу «Два голоса».

Пользователи Сети не только помянули скончавшуюся Жанну Фриске, но и отметили, что у Анастасии Заворотнюк могли диагностировать похожую болезнь. Согласно не подтвержденным данным, у актрисы в августе 2019 года резко ухудшилось состояние здоровья на фоне прогрессирующей опухоли мозга. В сентябре появилась информация, указывающая на то, что Анастасию Заворотнюк медики были вынуждены погрузить в состояние искусственной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

С тех пор об актрисе официальная информация не публиковалась, а СМИ начали муссировать различные слухи. Так, в декабре было сообщено, что Анастасию Заворотнюк «парализовало навсегда». Родственники артистки никак не комментировали эту информацию.

Скончавшаяся в 2015 году Жанна Фриске боролась с опухолью мозга, которую у нее обнаружили в январе 2014 года. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, произошедшая на фоне острого ухудшения состояния.

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