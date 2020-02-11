Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с Путиным пройдет 13 февраля

Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников также заявил, что встреча будет в четверг.
«Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом, поэтому мы не в общественной палате встречаемся, а с руководителем страны», – сказал Крашенинников, передает РИА «Новости».
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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