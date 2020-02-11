Россия решила создать центры управления в кризисных ситуациях в Арктике

Центры управления в кризисных ситуациях будут созданы в Арктике, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
«В рамках совместной работы с Минпромторгом России, Росатомом и другими структурами принимаются меры по созданию Арктических центров управления в кризисных ситуациях, а также развитию авиационной группировки МЧС РФ в Арктике», – передает ТАСС слова министра на расширенной коллегии министерства.
Зиничев сообщил, что в 2019 году МЧС приступило к пересмотру своих подходов к обеспечению безопасности в Арктике, где ведется активная работа по экономическому освоению региона и развитию транспортно-логистической системы Северного морского пути.
«Реализация запланированных мероприятий должна способствовать повышению безопасности не только Северного морского пути, но и всей континентальной части Арктического региона», – сказал глава МЧС.
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