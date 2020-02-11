Xiaomi снимет с продаж смартфон Mi 9 после выпуска флагмана Mi 10

Xiaomi снимет с продаж смартфон Mi 9 после выпуска флагмана Mi 10

11.02.2020, 11:14, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi намерен снять с продажи флагманский смартфон Mi 9, однако это произойдет сразу после выхода более продвинутой версии Mi 10.

В частности, об этом свидетельствуют отсутствующие записи в популярном магазине JD.com. В свою очередь, эксперты ранее анонсировали, что после выхода нового флагмана предшественник получит существенно уменьшенную стоимость, однако производитель намерен полностью прекратить продажи гаджета.

Ранее специалисты указали, что себестоимость флагманского смартфона Mi 10 оказалась существенно выше, чем у предшественника. Таким образом, новый девайс получит приличный ценник, который ранее неоднократно рассекречивали инсайдеры. Точный срок появления флагмана в продаже пока не называется.



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