Xiaomi снимет с продаж смартфон Mi 9 после выпуска флагмана Mi 10

Китайский бренд Xiaomi намерен снять с продажи флагманский смартфон Mi 9, однако это произойдет сразу после выхода более продвинутой версии Mi 10.
В частности, об этом свидетельствуют отсутствующие записи в популярном магазине JD.com. В свою очередь, эксперты ранее анонсировали, что после выхода нового флагмана предшественник получит существенно уменьшенную стоимость, однако производитель намерен полностью прекратить продажи гаджета.
Ранее специалисты указали, что себестоимость флагманского смартфона Mi 10 оказалась существенно выше, чем у предшественника. Таким образом, новый девайс получит приличный ценник, который ранее неоднократно рассекречивали инсайдеры. Точный срок появления флагмана в продаже пока не называется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом / 4 февраля
- Сурков объяснил слова Авакова «фантазиями пьяного человека» / 11 декабря
- Грузинский и украинский борцы устроили массовую драку на турнире в Стамбуле / 12 января
- Новый хетчбэк Volkswagen Golf оставят без DSG в России / 10 декабря
- Зеленский об испытательном сроке Авакова: Давайте подождем, нужен результат / 7 февраля
- Новый посол Великобритании прибыла в Россию / 9 января
- Врио главы Иркутской области поручил актуализировать реестр пострадавших от паводков / 16 декабря
- Стала известна стоимость новых версий Smart EQ ForTwo и ForFour в Великобритании / 23 декабря