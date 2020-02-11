В Госдуме рассказали о предложении внести в Конституцию поправку о нацпроектах

«Национальные проекты – это приоритеты, которые заданы президентом и поддерживаются обществом. Поэтому в Конституцию РФ предлагается внести нацпроекты и их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики», – сообщила депутат Госдумы Ольга Баталина на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.
«Национальные проекты – это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы, потенциал страны на достижение ключевых целей развития государства», – сказала член рабочей группы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.
«Опыт реализации нацпроектов был у нашей страны в 2000-е годы. Тогда они позволили добиться существенных результатов. Сегодня мы находимся на этапе реализации очередных нацпроектов», – добавила она.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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