Китай потребовал от США прекратить киберхищения и слежку

Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах кибербезопасности и потребовал немедленно прекратить киберхищения и слежку, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Общеизвестный факт, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений, осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения конфиденциальной информации, шпионаж и слежку», – сказал Гэн Шуан, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «случай с WikiLeaks и дело Эдварда Сноудена уже давно четко показали двойные стандарты и лицемерие американской стороны в вопросе кибербезопасности».
Гэн Шуан, ссылаясь на информацию из открытых источников, напомнил, что соответствующие ведомства США вели прослушку, наблюдение и контроль за правительствами, компаниями, физическими лицами многих стран, включая их же союзников.
«Китай также стал жертвой киберхищений и слежки со стороны США, в связи с этим мы сделали США строгое представление, потребовали разъяснений и немедленного прекращения соответствующей деятельности», – добавил он.
Ранее сообщалось, что хакеры Пентагона повредили компьютерные сети Ирана.
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