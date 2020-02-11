Китай потребовал от США прекратить киберхищения и слежку

Китай потребовал от США прекратить киберхищения и слежку

11.02.2020, 11:12, Новости дня

Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах кибербезопасности и потребовал немедленно прекратить киберхищения и слежку, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Общеизвестный факт, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений, осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения конфиденциальной информации, шпионаж и слежку», – сказал Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «случай с WikiLeaks и дело Эдварда Сноудена уже давно четко показали двойные стандарты и лицемерие американской стороны в вопросе кибербезопасности».

Гэн Шуан, ссылаясь на информацию из открытых источников, напомнил, что соответствующие ведомства США вели прослушку, наблюдение и контроль за правительствами, компаниями, физическими лицами многих стран, включая их же союзников.

«Китай также стал жертвой киберхищений и слежки со стороны США, в связи с этим мы сделали США строгое представление, потребовали разъяснений и немедленного прекращения соответствующей деятельности», – добавил он.

Ранее сообщалось, что хакеры Пентагона повредили компьютерные сети Ирана.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика