«Это моя царица, моя опасная львица». Потап и Каменских создали импровизированный клип

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) снял в импровизированном клипе на трек своей группы Mozgi супругу, певицу NK (Настю Каменских). Видео он разместил в Instagram.

«Если будет в кармане полнейший зеро, она скажет: «Ничего, малыш, переживем». Это моя царица, моя опасная львица», – поется в треке.

Таким образом Потап анонсировал клип, который готовится к выходу.

«В преддверии выхода нового клипа, по просьбе фанов, я снял именно ту, о ком пою», – написал

В предверии выхода нового клипа , по просьбе фанов , я снял именно ту о ком пою @kamenskux #nk #mozgi #девчонка @mozgiband NEW MUSIC VIDEO IS COMMING! Get ready!!!

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 10 Фев 2020 в 1:48 PST

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.»

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

