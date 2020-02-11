«Шариков надулся»: пьяный петербуржец устроил гонки с полицией на Дворцовой площади

«Шариков надулся»: пьяный петербуржец устроил гонки с полицией на Дворцовой площади

11.02.2020, 11:07, Новости дня

Одурманенный наркотиками водитель около 10 минут нарезал круги на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, пытаясь оторвать от преследовавших его инспекторов ДПС. Только чудом он никого не сбил и не покалечил, хотя сам об этом инциденте даже и вспомнить не мог.

 

"Не понимаю. Шариков каких-то надулся", — признался 38-летний владелец Audi.

 

Около девяти часов вечера 10 февраля стражи порядка попытались остановить его на Миллионной улице, причем за очевидное правонарушение — водитель двигался по встречной полосе. Однако тот и не подумал тормозить, напротив, попытался скрыться на людной Дворцовой площади. Погоняв тут и едва не сбив несколько человек, он двинул в сторону набережной Мойки, где его и блокировали.

 

Внятных объяснений от мужчины добиться не удалось — он все еще находился под воздействием наркотиков. Уровень алкоголя в крови оказался на минимуме — 0,169 миллиграмма на литр, уточняет "Мегаполис".

На лихача составили шесть административных протоколов: за выезд на встречную полосу, за отказ остановиться по требованию полиции, за вождение в нетрезвом виде и за неповиновение законным требованиям служителей закона.

Источник: Вести



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